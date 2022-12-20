Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир поділився рецептом пирога із червоної риби.
Святковий пиріг з червоною рибою.
Я не знаю, як нам доведеться зустрічати Новий рік, але дуже хочу, щоб ваші родини були щасливими. Готуватиму для вас нові рецепти з теплотою в серці
Рожевий лосось чи горбуша, мій погляд, недооцінений продукт. Її м'ясо є низькокалорійним і має високий вміст білка. Це ідеальний продукт для схуднення. Риба дикого вилову з Аляски має найбільшу користь та насичений смак. А завдяки особливостям жиру її легко приготувати, тож я вибираю легку обробку”, - написав зірка.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Щоразу насолоджуюся тим, як Ви готуєте і заодно милуюсь вашими прекрасними вусами)";
"не готую дріжджове тісто. Але заради такого пирога доведеться навчитися";
"як завжди, на висоті. Робитимемо. Дякую за рецепт".
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Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом смачності до Дня Святого Миколая .
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом, який підкорив Астаф'єву та Огневич.