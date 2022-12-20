Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який став суддею "Майстер Шеф". Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир поділився рецептом пирога із червоної риби.

Святковий пиріг з червоною рибою.

Я не знаю, як нам доведеться зустрічати Новий рік, але дуже хочу, щоб ваші родини були щасливими. Готуватиму для вас нові рецепти з теплотою в серці

Рожевий лосось чи горбуша, мій погляд, недооцінений продукт. Її м'ясо є низькокалорійним і має високий вміст білка. Це ідеальний продукт для схуднення. Риба дикого вилову з Аляски має найбільшу користь та насичений смак. А завдяки особливостям жиру її легко приготувати, тож я вибираю легку обробку”, - написав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Щоразу насолоджуюся тим, як Ви готуєте і заодно милуюсь вашими прекрасними вусами)";

"не готую дріжджове тісто. Але заради такого пирога доведеться навчитися";

"як завжди, на висоті. Робитимемо. Дякую за рецепт".

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