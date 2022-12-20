Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал судьей "Мастер Шеф". Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир поделился рецептом пирога из красной рыбы.

"Праздничный пирог с красной рыбой.

Я не знаю, как нам придется встречать Новый год, но очень хочу, чтобы ваши семьи были счастливы. Буду готовить для вас новые рецепты с теплотой в сердце

Розовый лосось или горбуша, на мой взгляд, недооцененный продукт. Ее мясо низкокалорийно и имеет высокое содержание белка. Это идеальный продукт для похудения. Рыба дикого отлова из Аляски имеет наибольшую пользу и насыщенный вкус. А благодаря особенностям жира ее легко приготовить, поэтому я выбираю легкую обработку", - написал звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Каждый раз наслаждаюсь тем, как Вы готовите и заодно любуюсь вашими прекрасными усами)";

"не готовлю дрожжевое тесто. Но ради такого пирога придется научиться";

"как всегда, на высоте. Будем делать. Спасибо за рецепт".

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