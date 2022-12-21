Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий західний бізнесмен з України. Цьогорічна зірка став головним героєм шоу "Холостяк", який зараз виходить на екранах українців. Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповіла, які цінує якості у людях.

"Найбільше, не найбільше, а кілька всього... Я ціную почуття гумору, воно має бути топ. Ми повинні бути на одній хвилі, тому що почуття гумору є індикатором інтелекту. Якщо вона не займається собою, не розвивається як особистість, мені буде нудно і сумно. І це важливо. Також, це просто апріорі, воно має любити життя", - сказав Топольський.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Точно не Саша Мудра, більше під опис підходить Катя";

"розповів про Катю";

"Таке враження, ніби він сам собі пише питання".

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