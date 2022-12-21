Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка стала учасницею шоу "Холостяк", де головний герой Алекс Топольський. Дівчина стала однією із фавориток проекту, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. А на цей раз Катерина поділилася фото, де позувала за столиком у кафе.
"Одне із простих ранкових задоволень – виїхати в місто на каву. Зазвичай цього достатньо, щоб підняти мені настрій. А які ваші ранкові радості?", - написала Лозовицька у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Теж люблю з ранку сходити на каву";
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"не хила філіжанка кави, це еспресо?";
"яка ж ви красива і тендітна! Насолоджуюся!";
"доглядові процедури за обличчям та шкірою. Так мамині сирники";
"гарячий душ вранці, збори і також смачна кава десь у закладі, дуже гарна".
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" розповіла, яким вийшов їхній перший поцілунок.
Також Politeka повідомляла, що фаворитка "Холостяка" показала яскравий образ для "церемонії троянд"
А ще Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського спустила бретельки, змусивши ахнути