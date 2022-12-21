Фаворитка "Холостяка" Алекса Топольського Катерина Лозовицька зізналася, як отримує задоволення з ранку, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська модель, яка стала учасницею шоу "Холостяк", де головний герой Алекс Топольський. Дівчина стала однією із фавориток проекту, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. А на цей раз Катерина поділилася фото, де позувала за столиком у кафе.

"Одне із простих ранкових задоволень – виїхати в місто на каву. Зазвичай цього достатньо, щоб підняти мені настрій. А які ваші ранкові радості?", - написала Лозовицька у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Теж люблю з ранку сходити на каву";

"не хила філіжанка кави, це еспресо?";

"яка ж ви красива і тендітна! Насолоджуюся!";

"доглядові процедури за обличчям та шкірою. Так мамині сирники";

"гарячий душ вранці, збори і також смачна кава десь у закладі, дуже гарна".

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" розповіла, яким вийшов їхній перший поцілунок.

Також Politeka повідомляла, що фаворитка "Холостяка" показала яскравий образ для "церемонії троянд"

А ще Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського спустила бретельки, змусивши ахнути



