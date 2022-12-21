Фаворитка "Холостяка" Алекса Топольского Екатерина Лозовицкая призналась, как получает удовольствие с утра, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей шоу "Холостяк", где главный герой Алекс Топольский. Девушка стала одной из фавориток проекта, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Екатерина поделилась фото, где позировала за столиком в кафе.

"Одно из простых утренних удовольствий – выехать в город на кофе. Обычно этого достаточно, чтобы поднять мне настроение. А каковы ваши утренние радости?", - написала Лозовицкая в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тоже люблю с утра сходить на кофе";

"не хилая такая чашечка кофе, это эспрессо?";

"какая же вы красивая и хрупкая! Наслаждаюсь!";

"уходовые процедуры за лицом и кожей. Да мамины сырники";

"горячий душ утром, сборы и также вкусный кофе где-то в заведении, очень хороший".

Напомним, фаворитка "Холостяка" рассказала, каким получился их первый поцелуй

Также Politeka сообщала, что фаворитка "Холостяка" показала яркий образ для "церемонии роз"

А еще Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского спустила бретельки, заставив ахнуть



