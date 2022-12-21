Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская модель, которая стала участницей шоу "Холостяк", где главный герой Алекс Топольский. Девушка стала одной из фавориток проекта, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Екатерина поделилась фото, где позировала за столиком в кафе.
"Одно из простых утренних удовольствий – выехать в город на кофе. Обычно этого достаточно, чтобы поднять мне настроение. А каковы ваши утренние радости?", - написала Лозовицкая в своем блоге.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Тоже люблю с утра сходить на кофе";
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"не хилая такая чашечка кофе, это эспрессо?";
"какая же вы красивая и хрупкая! Наслаждаюсь!";
"уходовые процедуры за лицом и кожей. Да мамины сырники";
"горячий душ утром, сборы и также вкусный кофе где-то в заведении, очень хороший".
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