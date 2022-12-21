Наталія Могилевська - відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Наталя залишилася у Києві та разом з українцями переживала бомбардування. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка похвалилася кадрами прем'єри.

"З прем'єрою нас! #Дочки

Чекаю на всіх сьогодні о 19.00

Театр ім. Лесі Українки", - написала Наталя у своєму блозі.

Павло Зібров вирішив прокоментувати публікацію Наталії: "Дуже сильна вистава! Браво! Усі хто ще думають – купуйте швидше квитки. Глибоко, по-справжньому, про важливе, з самоіронією, те, що близько кожному. І браво всій команді!".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як зворушливо! Дай Боже!";

"До сліз! Ми вам цього бажаємо від щирого серця"

"З прем'єрою! Здоров'я, натхнення та виконання мрій!".



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