Наталія Могилевська - відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Наталя залишилася у Києві та разом з українцями переживала бомбардування. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу артистка похвалилася кадрами прем'єри.
"З прем'єрою нас! #Дочки
Чекаю на всіх сьогодні о 19.00
Театр ім. Лесі Українки", - написала Наталя у своєму блозі.
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Павло Зібров вирішив прокоментувати публікацію Наталії: "Дуже сильна вистава! Браво! Усі хто ще думають – купуйте швидше квитки. Глибоко, по-справжньому, про важливе, з самоіронією, те, що близько кожному. І браво всій команді!".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Як зворушливо! Дай Боже!";
"До сліз! Ми вам цього бажаємо від щирого серця"
"З прем'єрою! Здоров'я, натхнення та виконання мрій!".
Нагадаємо, Наталія Могилевська збентежила кадрами лаштунки, де їй роблять укол
А ще Politeka повідомляла, що росіяни не змогли зірвати виступ Козловського та Могилевської, з'явилося відео
Також Politeka писала, що Могилевська влаштувала "піжамну вечірку" перед прем'єрою нової вистави