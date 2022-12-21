Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Наталья осталась в Киеве и вместе с украинцами переживала бомбежки. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка похвасталась кадрами премьеры.

"С премьерой нас! #Дочки

Жду всех сегодня в 19.00

Театр им. Леси Украинки", - написала Наталья в своем блоге.

Павел Зибров решил прокомментировать публикацию Натальи: "Очень сильное представление! Браво! Все кто еще думают – покупайте скорее билеты. Глубоко, по настоящему, о важном, с самоиронией, то, что близко каждому. Обнимаю, Наталочка, ты великая молодец! Браво! И браво всей команде!".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как трогательно! Дай Бог!";

"до слез! Мы вам этого желаем от всего сердца"

"с премьерой! Здоровье, вдохновение и исполнение мечтаний!".

Напомним, Наталья Могилевская смутила кадрами закулисья, где ей делают укол

А еще Politeka сообщала, что россияне не смогли сорвать выступление Козловского и Могилевской, появилось видео

Также Politeka писала, что Могилевская устроила "пижамную вечеринку" перед премьерой нового спектакля