Як повідомляє Politeka.net, останніми місяцями критична інфраструктура України постійно перебуває під обстрілом російських ракет і ризик блекауту нависає все сильніше. Дружина незмінного ведучого романтичного проекту "Холостяк" Григорія Решетника поділилася в Інстаграм-Сторіз наболілим через відключення електрики.
Григорій Решетник, наприклад, розповів, як День святого Миколая пройшов для їхньої родини. З самого ранку була повітряна тривога, яка змусила всіх швидко прокинутися та перейти у безпечне місце. Через чергову хвилю обстрілів з боку російських загарбників його родина майже добу просиділа без електрики, води та опалення.
Тим часом Христина Решетник зазначила, що обстановка в Києві починає бути схожою на блекаут, адже в їхньому районі світло дають лише на 5 годин на день.
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"Хочеться нормально жити, працювати якось, хочеться, щоб було тепло, діти не мерзли і можна було нормально приготувати їсти. Тому що в квартирі на нашому поверсі цього неможливо зробити. А що ж казати стареньким людям тоді", - поділилася з підписниками Христина Решетник.
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.