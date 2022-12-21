Христина Решетник зазначила, що ситуація в Києві починає бути схожою на блекаут.

Як повідомляє Politeka.net, останніми місяцями критична інфраструктура України постійно перебуває під обстрілом російських ракет і ризик блекауту нависає все сильніше. Дружина незмінного ведучого романтичного проекту "Холостяк" Григорія Решетника поділилася в Інстаграм-Сторіз наболілим через відключення електрики.

Григорій Решетник, наприклад, розповів, як День святого Миколая пройшов для їхньої родини. З самого ранку була повітряна тривога, яка змусила всіх швидко прокинутися та перейти у безпечне місце. Через чергову хвилю обстрілів з боку російських загарбників його родина майже добу просиділа без електрики, води та опалення.

Тим часом Христина Решетник зазначила, що обстановка в Києві починає бути схожою на блекаут, адже в їхньому районі світло дають лише на 5 годин на день.

"Хочеться нормально жити, працювати якось, хочеться, щоб було тепло, діти не мерзли і можна було нормально приготувати їсти. Тому що в квартирі на нашому поверсі цього неможливо зробити. А що ж казати стареньким людям тоді", - поділилася з підписниками Христина Решетник.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.