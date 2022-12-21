Как сообщает Politeka.net, в последние месяцы критическая инфраструктура Украины постоянно находится под обстрелом российских ракет и риск блэкаута нависает все сильнее. Жена несменного ведущего романтического проекта "Холостяк" Григория Решетника поделилась в Инстаграм-Сториз наболевшим в связи с отключением электричества.

Григорий Решетник, например, рассказал, как День святого Николая прошел для их семьи. С самого утра была воздушная тревога, которая заставила всех быстро проснуться и перейти в безопасное место. Из-за очередной волны обстрелов со стороны российских захватчиков его семья почти сутки просидела без электричества, воды и отопления.

Тем временем Кристина Решетник отметила, что обстановка в Киеве начинает походить на блекаут, ведь в их районе свет дают только на 5-ть часов в день.

"Хочется нормально жить, работать как-то, хочется, чтобы было тепло, дети не мерзли и можна было нормально приготовить кушать. Потому что в квартире на нашем этаже этого невозможно сделать. А что же говорить стареньким людям тогда", - поделилась Кристина Решетник.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.