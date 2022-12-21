Екс-дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова показала, як відгуляла день народження, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була 15 років у шлюбі з Потапом. Навіть після розлучення пара разом керувала продюсерським центром, але нещодавно Ірина заявила, що припиняє співпрацю з колишнім чоловіком. Ірина має дочку Наталю від минулих стосунків, а також сина Андрія від Олексія. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Горова показала, як відгуляла день народження.

"Підтримка, любов і рідні люди поряд – це справжня розкіш зараз. Дякую всесвіту, що мої поряд. Це найкращий подарунок на день народження", - написала Горова у публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"З Днем народження! Я там ще в особистому напишу";

"Ірина Вітаю з Днем Народження. Здоров'я, Перемоги та Світу";

"бажаємо успіхів, удачі, везіння. У справах - мудрості. У сім'ї - тепла та затишку. І нехай здоров'я не дає збоїв і щаслива доля ніколи не піднімає!".

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова порадувала своїми розвагами в снігу.

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова в блузі приголомшила одкровенням .

Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа після чергового розриву із зіркою показала найрідніших людей



