Экс-жена Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая показала, как отгуляла день рождения, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была 15 лет в браке с Потапом. Даже после развода пара вместе управляла продюсерским центром, но недавно Ирина заявила, что прекращает сотрудничество с бывшим мужем. У Ирины есть дочь Наташа от прошлых отношений, а также сын Андрей от Алексея. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Горовая показала, как отгуляла день рождения.

"Поддержка, любовь и родные люди рядом – это настоящая роскошь сейчас. Спасибо вселенной, что мои рядом. Это самый лучший подарок на день рождения", - написала Горовая в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"С Днем рожденья! Я там еще в личной напишу";

"Ирина Поздравляю с Днем Рождения. Здоровья, Победы и Мира";

"желаем успехов, удачи, везения. В делах – мудрости. В семье – тепла и уюта. И пусть здоровье не дает сбоев и счастливая судьба никогда не поднимает!".

Напомним, экс-жена Потапа Горовая повеселила своими развлечениями в снегу, фото

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая в распахнутой блузе ошеломила откровением

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа после очередного разрыва со звездой показала самых родных людей



