Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была 15 лет в браке с Потапом. Даже после развода пара вместе управляла продюсерским центром, но недавно Ирина заявила, что прекращает сотрудничество с бывшим мужем. У Ирины есть дочь Наташа от прошлых отношений, а также сын Андрей от Алексея. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Горовая показала, как отгуляла день рождения.
"Поддержка, любовь и родные люди рядом – это настоящая роскошь сейчас. Спасибо вселенной, что мои рядом. Это самый лучший подарок на день рождения", - написала Горовая в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"С Днем рожденья! Я там еще в личной напишу";
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"Ирина Поздравляю с Днем Рождения. Здоровья, Победы и Мира";
"желаем успехов, удачи, везения. В делах – мудрости. В семье – тепла и уюта. И пусть здоровье не дает сбоев и счастливая судьба никогда не поднимает!".
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