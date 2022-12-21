Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружився з акторкою Сніжаною. У пари є троє дітей - Єлисей та Веселина, а також Артур, якого сніжина народила ще до шлюбу з Сергієм. Не забуває дружина Бабкіна про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила показати хейт у свій бік.

"Ви ж харків'янка. Недоречний піст у цей лихоліття. Слава богу, що у вас все добре!! А ви подумали, як у інших, як їм зараз?? І чи маю вони можливість подорожувати з чоловіком", - написала Фанатка.

"Зовсім недоречно мені все це писати! Тільки тому, що я щохвилини думаю, як там усі наші, я намагаюся зробити більше благодійних концертів, щоб відправити більше грошей на допомогу в Україну! І мандрівкою це складно назвати. 2 концерти на Кіпрі та полетіли далі. Якщо у вас багато вільного часу, подумайте, чим ви можете бути корисною для свого Харкова", - написала Сніжана.

Нагадаємо, Сергій Бабкін за кордоном несподівано показав, як готується до свят

Також Politeka повідомляла, що "Пташка" з "Азовсталі" чесно відповіла, чи слухала пісню про себе від Бабкіна.

А ще Politeka писала, що Сергій Бабкін розділив людей на дві касти та спантеличив українців заявою



