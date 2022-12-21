Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор, шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу Хіменес-Браво вирішив поговорити з фанатами, звернувшись у свій сторіс.

"Що цікаво?", - Запитав Ектор у своєму блозі.

"Хто доїдає страви на Майстер Шеф?", - запитав фанат.

"Після проби суддів страви ніхто не хоче їсти після нас. Я думаю, це нормально. Хто хоче їсти після інших людей, трьох", - сказав Ектор у відповідь.

"Дуже цікаво дізнатися рецепт таких коржів, ось нещодавно з колумбійським супом були...", - запитав ще один фанат.

"Такого помелу борошна, на жаль, немає в Україні", - написав Ектор у відповідь.

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