Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - відомий український ресторатор, шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А цього разу Хіменес-Браво вирішив поговорити з фанатами, звернувшись у свій сторіс.
"Що цікаво?", - Запитав Ектор у своєму блозі.
"Хто доїдає страви на Майстер Шеф?", - запитав фанат.
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"Після проби суддів страви ніхто не хоче їсти після нас. Я думаю, це нормально. Хто хоче їсти після інших людей, трьох", - сказав Ектор у відповідь.
"Дуже цікаво дізнатися рецепт таких коржів, ось нещодавно з колумбійським супом були...", - запитав ще один фанат.
"Такого помелу борошна, на жаль, немає в Україні", - написав Ектор у відповідь.
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Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився найкращим легким рецептом для правильного сніданку.