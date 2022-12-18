Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил забавное видео, на котором показал, как учит украинский язык по методу президента Зеленского.

Как оказалось, для изучения языка Эктор пошел в спортзал. Стоит отметить, что подобным способом подтягивал знания языка украинский президент Владимир Зеленский. В ролике Хименес-Браво получал задание от девушки за кадром – она называла украинские слова – и если не мог правильно перевести, то подтягивался на турнике. И хотя кулинар пока не так хорошо знает украинский язык, но его стремление к изучению просто поражает.

В подписи к публикации Эктор написал: "Спорт + украинский язык = любовь. Продолжая учить украинский язык, принял эстафету от нашего президента Владимира Зеленского, который начал этот тренд еще 3 года назад. Своим примером хочу еще больше популяризировать как нашу соловьину, так и здоровый образ жизни, и спорт! P.S. Слова немного проще, чем те, что отгадывал Владимир (обошлись без віхоли), однако все еще впереди. А сколько слов смогли перевести вы? Подсчитывайте правильный ответ в комментариях!".

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