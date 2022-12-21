Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Хименес-Браво решил поболтать с фанатами, обратившись в своем сторис.

"Что интересно?", - спросил Эктор в своем блоге.

"Кто доедает блюда на Мастер Шеф?(", - спросил фанат.

"После пробы судей блюда никто не хочет кушать после нас. Я думаю, это нормально. Кто хочет кушать после других людей, трех", - сказал Эктор в ответ.

"Очень интересно узнать рецепт таких лепешек, вот недавно с супом колумбийским были...", - спросил еще один фанат.

"Такого помола муки, к сожалению, нет в Украине", - написал Эктор в ответ.

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