Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Хименес-Браво решил поболтать с фанатами, обратившись в своем сторис.
"Что интересно?", - спросил Эктор в своем блоге.
"Кто доедает блюда на Мастер Шеф?(", - спросил фанат.
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"После пробы судей блюда никто не хочет кушать после нас. Я думаю, это нормально. Кто хочет кушать после других людей, трех", - сказал Эктор в ответ.
"Очень интересно узнать рецепт таких лепешек, вот недавно с супом колумбийским были...", - спросил еще один фанат.
"Такого помола муки, к сожалению, нет в Украине", - написал Эктор в ответ.
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