Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне и прокомментировал обстрелы со стороны рф.

Как сообщает Politeka.net, утром 16 декабря российские оккупанты снова совершают массовый ракетный удар по Украине, чтобы уничтожить энергетическую инфраструктуру нашего государства.

Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне и прокомментировал обстрелы со стороны рф на своей странице в Инстаграм.

Эктор Хименес-Браво показала жилой дом, который обстреляла россия в Кривом Роге. На кадрах видно, как ракета уничтожила часть трехэтажного жилого дома. Один подъезд полностью разрушен.

Уже известно о двух погибших. Еще шесть человек пострадали, среди них трое несовершеннолетних детей. Удалось спасти еще троих детей. Их отвезли в больницу.

"Без жертв не обошлось... Кривой Рог. Днепровская область. Соболезнование семьям погибших и пострадавших. Все равно победим", - выразил свое сочувствие Эктор Хименес-Браво.

Кроме того, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", восхитился работой ПВО сегодня, назвав это гордостью. Он уточнил, что на Киев летело 40 ракет, из них 37 было сбито. Кулинар поблагодарил ВСУ за работу и за защиту.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.