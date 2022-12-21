Зважаючи на все, нове розлучення телеведучого Володимира Остапчука набуває все більш явних форм.

Незважаючи на те, що ні Остапчук ні Крістіна Горняк не коментують чутки, що посилюються, про їх розлучення, кожен, схоже, живе своїм життям.

А Владимир Остапчук, можливо, вже і не один.

Так, TikTok-блогер Юлія Тимошенко припускає, що новою обраницею українського шоумена Володимира Остапчука стала українська журналістка Катерина Полтавська.

Тимошенко зробила ролик, у якому показала кадри, якими ділилися Остапчук та Полтавська. На них один і той самий коридор, та сама ялинка. Крім того, 22-річна журналістка зізналася, що у неї з'явився коханий.

Коментуючи відео Тимошенко, користувачі соцмереж зізнаються, що навіть не могли подумати, що Остапчук та Полтавська можуть бути разом, а також з подивом вигукують: «Знову розлучення?».

«Навіть не могла подумати про них, як пару», «Молодець Остапчук! Життя продовжується. Якщо колишня вибирає подорожі та подруг, то чому він не обере своє теж», «Я теж це помітила кілька днів тому. Підписано і на нього, і на Катю», «Очікуємо», «А яке було весілля… на колінах стояв, плакав. Так було смішно», «Ой, пішов по руках», – обговорюють користувачі TikTok особисте життя Остапчука.

Нагадаємо, раніше травести-діва Монро повідомила, що у Остапчука є "нова краля".

Також повідомлялося, що дружина Остапчука зненацька з'явилася в компанії статного красеня.

Крім того, Politeka.net писала, що дружина Остапчука розповіла про пережите у день обстрілу.