Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка стала учасницею шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Спортсменці вдалося перемогти на проекті, але побудувати стосунки з головним героєм знаменитість не змогла. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Ульянова вирішила звернутись до фанатки, яка вирішила покритикувати не саму зірку, а її новорічне дерево.

"Таку потворну ялинку я ще не бачила", - написала фанатка Даші у коментарі.

"Немає слів. Я розумію, коментарі щодо моєї зовнішності, але ялинка що вам зробила?", - написала Даша у відповідь і опублікувала кадр з ялинкою, на якій висить гірлянда.

"Згадала про вас, як Даша з "Холостяка", хочу сказати, ваш блог супер та дуже цікавий", - написала друга фанатка.

"Велике спасибі", - відповіла зірка.

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