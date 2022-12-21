Як пише Politeka.net , Даша Ульянова - відома українська гімнастка, яка стала учасницею шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Спортсменці вдалося перемогти на проекті, але побудувати стосунки з головним героєм знаменитість не змогла. Натомість Даша стала досить успішною блогеркою у соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Ульянова вирішила звернутись до фанатки, яка вирішила покритикувати не саму зірку, а її новорічне дерево.
"Таку потворну ялинку я ще не бачила", - написала фанатка Даші у коментарі.
"Немає слів. Я розумію, коментарі щодо моєї зовнішності, але ялинка що вам зробила?", - написала Даша у відповідь і опублікувала кадр з ялинкою, на якій висить гірлянда.
"Згадала про вас, як Даша з "Холостяка", хочу сказати, ваш блог супер та дуже цікавий", - написала друга фанатка.
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"Велике спасибі", - відповіла зірка.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" показала прогулянку у Києві на 300-й день війни
А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" показала незвичний для себе образ .
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