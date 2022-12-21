Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская гимнастка, которая стала участницей шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Спортсменке удалось победить на проекте, но вот построить отношения с главным героем знаменитость не смогла. Зато Даша стала довольно успешной блогеркой в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ульянова решила обратится к фанатке, которая решила покритиковать не саму звезду, а ее новогоднее дерево.

"Такую уродливую елку я еще не видела", - написала фанатка Даше в комментарии.

"Нет слов. Я понимаю, комментарии по поводу моей внешности, но елка что вам сделала?", - написала Даша в ответ и опубликовала кадр с елкой, на которой висит гирлянда.

"Вспомнила о вас, как Даша из "Холостяка", хочу сказать, ваш блог супер и очень интересный", - написала вторая фанатка.

"Большое спасибо", - ответила звезда.

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