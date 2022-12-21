Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість одруженого з Володимиром Локотком, з яким виховує двох дітей - Валерія та Євдокію. Також телеведуча має дочку Злата Мітчелл від минулих стосунків, якій зараз 16 років. З минулого року підліток навчається у Лос-Анджелесі. Не забуває Злата про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу дочка зірки показала, як проводить час у Парижі.
"Трохи посувалась, скучила за домом і зцілила серце і розум, любов до істеблішменту європейської ери...", - написала Злата у публікації.
"Також я люблю своїх найкращих друзів, завдяки яким я можу почуватися як удома в будь-якій точці світу :)", - написала Мітчелл у другій публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Чудова леді в Парижі! Чарівна естетика, захоплення! спасибі, що поділилася частинкою своєї душі показавши нам ці фотографії";
"сусідка по кімнаті така гаряча".
Нагадаємо, 16-річна донька Олі Фреймут в ультра-міні хизнулася красою в Каліфорнії.
А ще Politeka повідомляла, що дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл вразила розміром краси у прозорому топі.
Також Politeka писала, що дочка Фреймут у міні прийняла пікантні пози на балконі