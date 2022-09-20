Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая. Знаменитость воспитывает троих детей - Валерия и Евдокию, которых родила от текущего мужа Владимира Локотко, а также дочь Злату Митчелл, которую родила от британца Нила. Злате сейчас 16 лет и она отправилась учится в Лос-Анджелес. А после этого Митчелл рассказала о своем молодом человеке - Оскаре. А сейчас дочь Фреймут находится в Лондоне, откуда поделилась новым видео в своем блоге Инстаграм.

На кадрах Злата была в подземке и красила губы, пока себя снимала. Звезда была в кожаной куртке и стильных очках.

"Лондон навязал мне свой хаос, и теперь я скучаю по взлетам и падениям этих нескольких недель", - написала Злата.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Огонь", "я украду эти солнцезащитные очки".

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