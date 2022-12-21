16-летняя дочь Оли Фреймут Злата Митчелл показала, как провела время в Париже, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость жената на Владимире Локотко, с которым воспитывает двоих детей - Валерия и Евдокию. Также у телеведущей есть дочь Злата Митчелл от прошлых отношений, которой сейчас 16 лет. С прошлого года подросток учится в Лос-Анджелесе. Не забывает Злата и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз дочь звезды показала, как проводит время в Париже.

"Немного подвигалась, соскучилась по дому и исцелила сердце и разум, любовь к истеблишменту европейской эры…", - написала Злата в публикации.

"Также я люблю своих лучших друзей, благодаря которым я могу чувствовать себя как дома в любой точке мира :)", - написала Митчелл во второй публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Замечательная леди в Париже! Обворожительная эстетика , восторг! спасибо , что поделилась частичкой своей души показав нам эти фотографии";

"соседка по комнате такая горячая".

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