Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко – успішний український виконавець та продюсер. Зірка була одружена з Іриною Горовою, яка мала дочку Наталю. Потап з самого малого виховував падчерку, а також у пари з'явилася спільна дитина Андрій. Наташа Горова вже виросла справжньою красунею і активно веде блог в Інстаграм, де ділиться всім цікавим. Цього разу зірка опублікувала кілька фото після Дня народження мами Ірини.

"На шляху до психічного зриву", - написала Наташа у своєму блозі.

"Мій настрій як ця сльоза радості та смутку", - додала дочка Горової.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Боже, яка ти гарна";

"моя дівчинка";

"Наташа, дуже гарна";

"Капітошка вже не той";

"яка красива".

Нагадаємо, падчерка Потапа Наташка Горова, яка нещодавно вийшла заміж, показала тренування у спортзалі.

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова вразила кадрами з дочкою, яка одружилася з іноземцем.

Також Politeka писала, що Горова мотанулась до Європи, щоб зробити сюрприз для доньки, але стався конфуз, кадри



