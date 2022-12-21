Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко – успішний український виконавець та продюсер. Зірка була одружена з Іриною Горовою, яка мала дочку Наталю. Потап з самого малого виховував падчерку, а також у пари з'явилася спільна дитина Андрій. Наташа Горова вже виросла справжньою красунею і активно веде блог в Інстаграм, де ділиться всім цікавим. Цього разу зірка опублікувала кілька фото після Дня народження мами Ірини.
"На шляху до психічного зриву", - написала Наташа у своєму блозі.
"Мій настрій як ця сльоза радості та смутку", - додала дочка Горової.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Боже, яка ти гарна";
"моя дівчинка";
"Наташа, дуже гарна";
"Капітошка вже не той";
"яка красива".
Нагадаємо, падчерка Потапа Наташка Горова, яка нещодавно вийшла заміж, показала тренування у спортзалі.
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова вразила кадрами з дочкою, яка одружилася з іноземцем.
Також Politeka писала, що Горова мотанулась до Європи, щоб зробити сюрприз для доньки, але стався конфуз, кадри