Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский исполнитель и продюсер. Звезда был в браке с Ириной Горовой, у которой была дочь Наташа. Потап с самого малого воспитывал падчерицу, а также у пары появился совместный ребенок Андрей. Наташа Горовая уже выросла настоящей красоткой и ведет активно блог в Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз звезда опубликовала несколько фото после Дня рождения мамы Ирины.
"На пути к психическому срыву", - написала Наташа в своем блоге.
"Мое настроение как эта слеза радости и грусти", - добавила дочь Горовой.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Боже, какая ты красивая";
"моя девочка";
"Наташа, очень красивая";
"Капитошка уже не тот";
"какая красивая".
Напомним, падчерица Потапа Наташка Горовая, которая недавно вышла замуж, показала тренировку в спортзале
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая поразила кадрами с дочерью, которая вышла замуж за иностранца
Также Politeka писала, что Горовая мотанулась в Европу, чтобы сделать сюрприз для дочери, но случился конфуз, кадры