Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - успешный украинский исполнитель и продюсер. Звезда был в браке с Ириной Горовой, у которой была дочь Наташа. Потап с самого малого воспитывал падчерицу, а также у пары появился совместный ребенок Андрей. Наташа Горовая уже выросла настоящей красоткой и ведет активно блог в Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз звезда опубликовала несколько фото после Дня рождения мамы Ирины.

"На пути к психическому срыву", - написала Наташа в своем блоге.

"Мое настроение как эта слеза радости и грусти", - добавила дочь Горовой.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Боже, какая ты красивая";

"моя девочка";

"Наташа, очень красивая";

"Капитошка уже не тот";

"какая красивая".

Напомним, падчерица Потапа Наташка Горовая, которая недавно вышла замуж, показала тренировку в спортзале

А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая поразила кадрами с дочерью, которая вышла замуж за иностранца

Также Politeka писала, что Горовая мотанулась в Европу, чтобы сделать сюрприз для дочери, но случился конфуз, кадры



