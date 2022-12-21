Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість у 2020 році одружився з нотаріусом Христиною, а вже з літа поточного року пара перестала з'являтися разом.
Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що через серпневу поїздку Володимира до дітей від колишньої до Канади у пари почалися проблеми. Вже восени стало відомо, що пара розлучилася. Хоча Крістіна та Володимир поки що не підтверджують цю інформацію.
Не забуває дружина Остапчука і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Крістіна вирішила показати, з ким проводить ночі, поділившись промовистими кадрами у своєму блозі.
"Усім привіт! Ось тепер ви знаєте, з ким я провела сьогодні ніч", - написала дружина Остапчука, тримаючи за руку дитину, яка стала поруч із нею, мабуть.
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Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.
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