Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который был женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась, но подтверждения данных пока не поступало. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина рассказала, какой урок получила в день обстрелов.
"А еще сегодня, Бог мне сделал небольшой сюрприз, не из приятных, но поучительный, чтобы я свои мысли немного тоже привела в порядок… пока отхожу от этого урока, но усвоила! Спасибо Богу за все!
Держимся! Потому что мы Украинцы и мы – несломные!", - написала жена звезды.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Сил вам, пусть счастье и радость всегда сопровождают", "Такая девушка хороша", "Все будет хорошо, бывают разные моменты и это только момент жизни, она продолжается, берегите себя!! Живем и будем жить дальше!!".
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