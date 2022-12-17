Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя, рассказав об уроке, который получила в день обстрела.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который был женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась, но подтверждения данных пока не поступало. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина рассказала, какой урок получила в день обстрелов.

"А еще сегодня, Бог мне сделал небольшой сюрприз, не из приятных, но поучительный, чтобы я свои мысли немного тоже привела в порядок… пока отхожу от этого урока, но усвоила! Спасибо Богу за все!

Держимся! Потому что мы Украинцы и мы – несломные!", - написала жена звезды.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сил вам, пусть счастье и радость всегда сопровождают", "Такая девушка хороша", "Все будет хорошо, бывают разные моменты и это только момент жизни, она продолжается, берегите себя!! Живем и будем жить дальше!!".

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