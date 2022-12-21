Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на нотариусе Кристине, а уже с лета текущего года пара перестала появляться вместе.
Телеведущий Слава Демин отмечал, что из-за августовской поездки Владимира к детям от бывшей в Канаду у пары начались проблемы. Уже осенью стало известно, что пара развелась. Хотя Кристина и Владимир пока не подтверждают данную информацию.
Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина решила показать, с кем проводит ночи, поделившись красноречивыми кадрами в своем блоге.
"Всем привет! Вот теперь вы знаете, с кем я провела сегодня ночь", - написала жена Остапчука, держа за руку ребенка, который стал рядом с ней, видимо.
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