Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк после новости о разводе показала, с кем проводит ночи, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на нотариусе Кристине, а уже с лета текущего года пара перестала появляться вместе.

Телеведущий Слава Демин отмечал, что из-за августовской поездки Владимира к детям от бывшей в Канаду у пары начались проблемы. Уже осенью стало известно, что пара развелась. Хотя Кристина и Владимир пока не подтверждают данную информацию.

Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Кристина решила показать, с кем проводит ночи, поделившись красноречивыми кадрами в своем блоге.

"Всем привет! Вот теперь вы знаете, с кем я провела сегодня ночь", - написала жена Остапчука, держа за руку ребенка, который стал рядом с ней, видимо.

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