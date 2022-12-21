Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Голос країни". Там учасниця була у команді Олега Винника, з яким виконала разом пісню "Діаманти". Тепер за Еліною стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі, де артистка ділиться багатьом цікавим. А цього разу Іващенко поділилася фотографією біля новорічної ялинки, де стояла та тримала величезний букет червоних квітів.

"У той час, коли було зроблено це фото, був особливий Новий Рік? Як би хотілося на хвилинку в ту атмосферу? А який Новий Рік був особливим для вас", - написала Іващенко під публікацією.

До цього Еліна поділилася ще однією новорічною фотографією.

"Вже зовсім скоро Новий Рік. Як же хочеться святкувати його вдома під дзвін келихів шампанського? Дивитись новорічні ефіри та смакувати святкові страви. Я дуже сумую за мирним Новим Роком, а особливо за атмосферою з мого дитинства", - написала зірка.

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