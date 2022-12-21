Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни". Там участница была в команде Олега Винника, с которым исполнила вместе песню "Диаманты". Теперь за Элиной следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где артистка делится многим интересным. А в этот раз Иващенко поделилась фотографией возле новогодней елки, где стояла и держала огромный букет красных цветов.
"В то время когда было сделано это фото был особый Новый Год? Как бы хотелось на минутку в ту атмосферу? А какой Новый Год был особенным для вас", - написала Иващенко под публикацией.
До этого Элина поделилась еще одной новогодней фотографией.
"Уже совсем скоро Новый Год. Как же хочется праздновать его дома под звон бокалов шампанского? Смотреть новогодние эфиры и смаковать праздничные блюда. Я очень скучаю по мирному Новому Году, а особенно по атмосфере с моего детства", - написала звезда.
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