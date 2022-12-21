Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Голос країни". Там участница была в команде Олега Винника, с которым исполнила вместе песню "Диаманты". Теперь за Элиной следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где артистка делится многим интересным. А в этот раз Иващенко поделилась фотографией возле новогодней елки, где стояла и держала огромный букет красных цветов.

"В то время когда было сделано это фото был особый Новый Год? Как бы хотелось на минутку в ту атмосферу? А какой Новый Год был особенным для вас", - написала Иващенко под публикацией.

До этого Элина поделилась еще одной новогодней фотографией.

"Уже совсем скоро Новый Год. Как же хочется праздновать его дома под звон бокалов шампанского? Смотреть новогодние эфиры и смаковать праздничные блюда. Я очень скучаю по мирному Новому Году, а особенно по атмосфере с моего детства", - написала звезда.

Напомним, юная фаворитка Винника в узком купальнике впечатлила изгибами на пляже

Также Politeka сообщала, что юная фаворитка Винника прикрылась одними тюльпанами, заворожив видом

А еще Politeka писала, что фаворитка Винника похвасталась роскошным отдыхом в Берлине