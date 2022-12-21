Такі фото випадають із загального яскравого святкового контенту Христини Решетник, але вже як є.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Київ зазнав атак дронами-камікадзе, після чого поринув у довгу темряву. Незмінний ведучий найромантичнішого шоу "Холостяк" Григорій Решетник разом із сім'єю залишаються у Києві. Його дружина Христина Решетник прогулялася нічним містом і поділилася в Інстаграм не лише знімками, а й враженнями від побаченого.

Такі фото випадають із загального яскравого святкового контенту Христини Решетник, але вже як є. Багатодітна матуся приміряла повсякденне вбрання, яке складалося з темних джинсів, черевиків та світлої зимової куртки.

"Київ перетворюється на місто генераторів, люди живуть без світла цілодобово, діти радіють, коли включають світло, немов вони побачили справжнього spider man)", - поділилася вона.

Христини Решетник поділилася, що під час прогулянки вона мріяла про якнайшвидші щасливі зміни, які мають відбутися в Україні.

"Гуляла сьогодні по району. Падає такий гарний пластівець сніг - така новорічна казка. І мріяла - щоб зараз якраз йшла остання підготовка до свят, а не весь цей жах. Але що ж - залишається тільки вірити в диво, що загинуть наші ворожиці , Що наша влада зробить максимум, щоб люди залишилися в країні і не замерзли ... віра - це найсильніше, що зараз є у нас", - зазначила вона.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.