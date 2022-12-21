Такие фото выпадают из общего яркого праздничного контента Кристины Решетник, но уж как есть.

Как сообщает Politeka.net, недавно Киев подвергся атакам дронами-камикадзе, после чего погрузился в долгую темноту. Несменный ведущий самого романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе с семьей остаются в Киеве. Его жена Кристина Решетник прогулялась по ночному городу и поделилась в Инстаграм не только снимками, но и впечатлениями от увиденного.

Такие фото выпадают из общего яркого праздничного контента Кристины Решетник, но уж как есть. Многодетная мамочка примеряла повседневный наряд, который состоял из темных джинсов, ботинок и светлой зимней куртки.

"Киев превращается в город генераторов, люди живут без света сутками, дети радуются, когда включают свет, словно они увидели настоящего spider man)", - поделилась она.

Кристины Решетник поделилась, что во время прогулки она мечтала о скорейших счастливых изменениях, которые должны произойти в Украине.

"Гуляла сегодня по району. Падает такой красивый хлопья снег - такая новогодняя сказка. И мечтала - чтобы сейчас как раз шла последняя подготовка к праздникам, а не весь вот этот ужас. Но что же – остается только верить в чудо, что погибнут наши враженицы, что наша власть сделает максимум, чтобы люди остались в стране и не замерзли… вера – это самое сильное, что сейчас есть у нас", - отметила она.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.