Фаворитка "Холостяка" Олександра Топольського Саша Мудра відповіла на несподіваний хейт у свій бік, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олександр Топольський – відомий західний бізнесмен родом з України. Знаменитість став новим "Холостяком", який виходить на телеекранах прямо зараз. Однією із фавориток шоу стала учасниця Саша Мудра. За дівчиною вже стежать десятки тисяч українців у соціальній мережі Інстаграм. А на цей раз Саша вирішила показати, який несподіваний хейт отримала у свій бік. Сашко показала коментар, який їй надіслали, у своєму сторісі Інстаграм.

"Саша, ти хороша людина. Але чи знаєш ти, що медитувати та займатися духовними практиками це гріх? На таке Бог гнівається. Візьми до уваги будь ласка", - написала фанатка на ім'я Віта.

"Чула-чула, але щоб таке... Це, звичайно, вже взагалі", - написала зірка у відповідь.

Другою фавориткою "Холостяка" є модель Катерина Лозовицька. Фанати активно обговорюють, яка з дівчат гідна серця Топольського.

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