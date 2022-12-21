Фаворитка "Холостяка" Александра Топольского Саша Мудра ответила на неожиданный хейт в свою сторону, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Топольский - известный западный бизнесмен родом из Украины. Знаменитость стал новым "Холостяком", который выходит на телеэкранах прямо сейчас. Одной из фавориток шоу стала участница Саша Мудрая. За девушкой уже следят десятки тысяч украинцев в социальной сети Инстаграм. А в этот раз Саша решила показать, какой неожиданный хейт получила в свою сторону. Саша показала комментарий, который ей прислали, в своем сторис Инстаграм.

"Саша, ты хороший человек. Но знаешь ли ты, что медитировать и заниматься духовными практиками это грех? На такое Бог гневается. Прими во внимание пожалуйста", - написала фанатка по имени Вита.

"Слышала-слышала, но чтобы такое... Это, конечно, уже, вообще", - написала звезда в ответ.

Стоит отметить, что второй фавориткой "Холостяка" является модель Екатерина Лозовицкая. Фанаты активно обсуждают, какая из девушек достойна сердца Топольского.

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