Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - успішний західний бізнесмен з українським корінням. А у новому сезоні "Холостяк" зірка став головним героєм. Проект кілька разів переносили, але все ж таки шоу показали українцям. Однією із фавориток Алекса вважається Олександра Мудрая, за якою вже стежать десятки тисяч українців.
А цього разу фаворитка опублікувала фото із легендарного готелю "Плаза" у Нью-Йорку. Саме в ньому відбувалися зйомки другої частини легендарного різдвяного фільму "Один удома", де знявся також колишній президент США Дональд Трамп. Саша позувала на тлі ялинок та шикарної величезної люстри.
"Хохо", - написала Мудрая у своєму блозі.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Красуня!! Така ніжна!!";
"ой, як багато світла";
"Зовсім на Олю Фреймут схожа, тільки красивіше раз на 100";
"вже скоро Новий рік".
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського відреагувала на скандальну суперечку з колишньою Цимбалюком.
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