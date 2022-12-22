Як пише Politeka.net , Алекс Топольський - успішний західний бізнесмен з українським корінням. А у новому сезоні "Холостяк" зірка став головним героєм. Проект кілька разів переносили, але все ж таки шоу показали українцям. Однією із фавориток Алекса вважається Олександра Мудрая, за якою вже стежать десятки тисяч українців.

А цього разу фаворитка опублікувала фото із легендарного готелю "Плаза" у Нью-Йорку. Саме в ньому відбувалися зйомки другої частини легендарного різдвяного фільму "Один удома", де знявся також колишній президент США Дональд Трамп. Саша позувала на тлі ялинок та шикарної величезної люстри.

"Хохо", - написала Мудрая у своєму блозі.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:

"Красуня!! Така ніжна!!";

"ой, як багато світла";

"Зовсім на Олю Фреймут схожа, тільки красивіше раз на 100";

"вже скоро Новий рік".

Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського відреагувала на скандальну суперечку з колишньою Цимбалюком.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка "Холостяка 2022" Топольського засвітила розкішну фігуру у купальнику

Також Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського жорстко висловилася після скандалу на шоу



