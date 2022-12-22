Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - успешный западный бизнесмен с украинскими корнями. А в новом сезоне "Холостяк" звезда стал главным героем. Проект несколько раз переносили, но все же шоу показали украинцам. Одной из фавориток Алекса считается Александра Мудрая, за которой уже следят десятки тысяч украинцев.

А в этот раз фаворитка опубликовала фото из легендарного отеля "Плаза" в Нью-Йорке. Именно в нем проходили съемки второй части легендарного рождественского фильма "Один дома", где снялся также прошлый президент США Дональд Трамп. Саша позировала на фоне елок и шикарной огромной люстры.

"Хохо", - написала Мудрая в своем блоге.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка!! Такая нежная!!";

"ой, как много света";

"совсем на Олю Фреймут похожа, только красивее раз в 100";

"уже скоро Новый год".

Напомним, фаворитка "Холостяка" Топольского отреагировала на скандальную перепалку с бывшей Цимбалюка

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