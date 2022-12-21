Співачка Jerry Heil після вильоту з Нацвідбору на Євробачення показала, як виступила з дітьми, вразивши українців.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil – відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона – Скасування". Після цього в артистки пішла кар'єра нагору і Яна (таке справжнє ім'я артистки) вже співпрацює із зірками першої величини України. А цього року Jerry Heil вирішила піти на Нацвідбір на Євробачення, де пробилася до фінальної десятки, але не змогла перемогти на шоу, поступившись першим місцем TVORCHI. Не забуває артистка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами творчістю та особистими кадрами. А цього разу Яна поділилася кадрами виступу на концерті.

"Я запитала у Хмельницькому, хто знає слова пісні #НЕСЕСТРИ і почула голоси дітлахів, не стрималася, покликала на сцену!.. і в цей момент усвідомила, що мої нові пісні виховують покоління та закладають у юні голови принципи, за якими вони житимуть ", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як добре";

"у тієї малої велике майбутнє, вона дуже сміливо почувається на сцені";

"Ви молодець і вже символ нашої країни".

Нагадаємо, Jerry Heil після Нацвідбору несподівано запропонувала свою допомогу гурту TVORCHI.

А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки у Нацвідборі на Євробачення-2023.

Також Politeka писала, що Jerry Heil дала професору у США послухати її пісню на Національний відбір "Євробачення-2023"



