Певица Jerry Heil объединяет обучение в престижном университете Беркли и подготовку к Нацотбору на Евровидение-2023.

17 декабря мы будем выбирать представителя Украины на "Евровидении-2023". Кто из десяти артистов получит путевку в Ливерпуль, решат жюри – Джамала, Тарас Тополя, Юлия Санина – и зрители.

Певица Jerry Heil объединяет обучение в престижном университете Беркли и подготовку к Нацотбору на Евровидение-2023. В интервью для "24 Канала" она рассказала, как ее профессоры отреагировали на ее песню, которую певица исполнит на финале Нацотбора.



Исполнительница Jerry Heil поделилась, что в университете знают о ее участии в Нацотборе. Более того, профессора с пониманием отнеслись к ситуации и позволили Яне раньше сдать экзамены, чтобы она смогла досрочно вылететь в Украину.

Исполнительницу очень поддерживают, особенно преподаватель вокала. Несколько последних уроков они просто тренировались делать именно "When God Shut The Door".

"Профессора позволили мне раньше сдать экзамены, чтобы я могла досрочно вылететь в Украину, очень поддерживают меня. А преподаватель вокала – особенно. Профессор Стэн очень удивлен глубиной песни и постоянно удивляется, что это я ее написала. Но я ему объясняю, что украинская мелодика так неисчерпаема, что обращаюсь к ней за вдохновением", – поделилась Jerry Heil.

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