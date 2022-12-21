Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". После этого у артистки пошла карьера вверх и Яна (такое настоящее имя артистки) уже сотрудничает со звездами первой величины Украины. А в этом году Jerry Heil решила пойти на Нацотбор на Евровидение, где пробилась в финальную десятку, но не смогла победить на шоу, уступив первое место TVORCHI. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами творчеством и личными кадрами. А в этот раз Яна поделилась кадрами выступления на концерте.
"Я спросила в Хмельницком, кто знает слова песни #НЕСЕСТРЫ и услышала голоса детворы, не сдержалась, позвала на сцену! .. и в этот момент осознала, что мои новые песни воспитывают поколения и закладывают в юные головы принципы, по которым они будут жить", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Как мило";
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"вы молодец и уже символ нашей страны".
Напомним, Jerry Heil после Нацотбора неожиданно предложила свою помощь группе TVORCHI
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023
Также Politeka писала, что Jerry Heil дала профессору в США послушать ее песню на Нацотбор "Евровидения-2023"