Певица Jerry Heil после вылета из Нацотбора на Евровидение показала, как выступила с детьми, впечатлив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". После этого у артистки пошла карьера вверх и Яна (такое настоящее имя артистки) уже сотрудничает со звездами первой величины Украины. А в этом году Jerry Heil решила пойти на Нацотбор на Евровидение, где пробилась в финальную десятку, но не смогла победить на шоу, уступив первое место TVORCHI. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами творчеством и личными кадрами. А в этот раз Яна поделилась кадрами выступления на концерте.

"Я спросила в Хмельницком, кто знает слова песни #НЕСЕСТРЫ и услышала голоса детворы, не сдержалась, позвала на сцену! .. и в этот момент осознала, что мои новые песни воспитывают поколения и закладывают в юные головы принципы, по которым они будут жить", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как мило";

"у той малой большое будущее, она очень смело чувствует себя на сцене";

"вы молодец и уже символ нашей страны".

Напомним, Jerry Heil после Нацотбора неожиданно предложила свою помощь группе TVORCHI

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023

Также Politeka писала, что Jerry Heil дала профессору в США послушать ее песню на Нацотбор "Евровидения-2023"



