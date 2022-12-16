Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая стала одной из участниц Нацотбора Евровидения-2023. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает артистка и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда показала, как репетирует перед нацотбором на Евровидение-2023.
"Евровидение - распевочка", - написала Jerry Heil под видео.
"Отрабатываю ваш любимый момент в песни к Нацотбору", - добавила артистка на видео.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ура, мы услышали эту часть вживую, надеемся, что на сцене это получится супер! Удачи!", "Беркли, Калифорния? Я там заочно работаю, передаю привет", "Молодчина, тебе это все по силам. Песня замечательная, желаю победы".
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