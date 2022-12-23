Шеф-кухар на своєму сайті запропонував українцям приготувати айву, запечену з картоплею.
"Найпопулярніший гарнір – запечена картопля, бо ідеальна до майже всіх рибних та м’ясних страв. Ми пропонуємо урізноманітнити її смак та аромат шматочками айви. Якщо в сирому вигляді фрукт терпкий, то запечений стане дуже ніжним та м’яким. Щоб ще більше збагатити страву, додайте часник. Не жалійте його, термічно оброблений він буде солоденьким та приємним", — радить Євген Клопотенко.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
картопля - 800 г
айва - 400 г
3 ст. л. оливкової олії
2-3 гілочки розмарину
часник - 1 головка
сіль за смаком
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Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Картоплю очистіть, промийте і наріжте великими шматочками. Айву помийте і розріжте на часточки такого ж розміру, як картопля. Змішайте у великій ємності для запікання всі інгредієнти, посоліть і поперчіть за смаком.
Далі зірка "Мастер Шеф" додає 2-3 гілочки розмарину, головку часнику, розрізану навпіл поперек, а також оливкову олію (3 ст. л.). Добре перемішуємо та запікаємо в духовці протягом 30-35 хвилин до готовності картоплі.
Страва готується близько 50 хвилин, тому розрахуйте час приготування так, щоб подати її теплою до святкового столу.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
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