Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом ідеального гарніру до столу на Новий рік.

Шеф-кухар на своєму сайті запропонував українцям приготувати айву, запечену з картоплею.

"Найпопулярніший гарнір – запечена картопля, бо ідеальна до майже всіх рибних та м’ясних страв. Ми пропонуємо урізноманітнити її смак та аромат шматочками айви. Якщо в сирому вигляді фрукт терпкий, то запечений стане дуже ніжним та м’яким. Щоб ще більше збагатити страву, додайте часник. Не жалійте його, термічно оброблений він буде солоденьким та приємним", — радить Євген Клопотенко.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

картопля - 800 г

айва - 400 г

3 ст. л. оливкової олії

2-3 гілочки розмарину

часник - 1 головка

сіль за смаком

Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі верхнього та нижнього нагріву. Картоплю очистіть, промийте і наріжте великими шматочками. Айву помийте і розріжте на часточки такого ж розміру, як картопля. Змішайте у великій ємності для запікання всі інгредієнти, посоліть і поперчіть за смаком.

Далі зірка "Мастер Шеф" додає 2-3 гілочки розмарину, головку часнику, розрізану навпіл поперек, а також оливкову олію (3 ст. л.). Добре перемішуємо та запікаємо в духовці протягом 30-35 хвилин до готовності картоплі.

Страва готується близько 50 хвилин, тому розрахуйте час приготування так, щоб подати її теплою до святкового столу.

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