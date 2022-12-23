Шеф-повар на своем сайте предложил украинцам приготовить айву, запеченную с картофелем.

"Самый популярный гарнир – запеченный картофель, потому что идеальный для почти всех рыбных и мясных блюд. Мы предлагаем разнообразить его вкус и аромат кусочками айвы. Если в сыром виде фрукт терпкий, то запеченный станет очень нежным и мягким. Чтобы еще больше обогатить блюдо, добавьте чеснок. Не жалейте его, термически обработанный он будет сладким и приятным", - советует Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 800 г

айва – 400 г

3 ст. л. оливкового масла

2-3 веточки розмарина

чеснок - 1 головка

соль по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов в режиме верхнего и нижнего нагрева. Картофель очистите, промойте и нарежьте большими кусочками. Айву помойте и разрежьте на дольки такого же размера, как картофель. Смешайте в большой емкости для запекания все ингредиенты, посолите и поперчите по вкусу.

Далее звезда "Мастер Шеф" добавляет 2-3 веточки розмарина, головку чеснока, разрезанную пополам поперек, а также оливковое масло (3 ст. л.). Хорошо перемешиваем и запекаем в духовке в течение 30-35 минут до готовности картофеля.

Блюдо готовится около 50 минут, поэтому рассчитайте время приготовления так, чтобы подать его теплым к праздничному столу.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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