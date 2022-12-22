Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова чесно показала свою фігуру після пологів, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк", де був головним героєм проекту Микита Добриніна. Пара через деякий час офіційно оформила стосунки, а минулого року Даша народила первістка – сина, якого назвали Левом. Дружина Добриніна після пологів почала активно займатися своєю фігурою, щоби повернути їй ідеальність. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Даша поділилася фотографією, де позувала перед дзеркалом у міні. Зірка демонструвала свою фігурку, яку вибрала після пологів.

"Завтра з ранку тренування. Цікаво, сон до мене сьогодні прийде, чи він посварився зі мною?", - Запитала Даша в публікації.

А до цього Квіткова показала, як зустрілася із сином, якого залишала.

"Чекав на маму весь день і тепер з рук не злазить", - написала зірка.

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" зворушила кадрами із сином біля вбраної ялинки

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" приміряла образ голлівудської зірки.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" зламала модний стереотип у новій фотосесії



