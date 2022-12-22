Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова честно показала свою фигуру после родов, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк", где был главным героем проекта Никита Добрынин. Пара через некоторое время официально оформила отношения, а в прошлом году Даша родила первенца - сына, которого назвали Львом. Жена Добрынина после родов начала активно заниматься своей фигурой, чтобы вернуть ей идеальность. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Даша поделилась фотографией, где позировала перед зеркалом в мини. Звезда демонстрировала свою фигурку, которую обрала после родов.

"Завтра с утра тренировка. Интересно, сон ко мне сегодня прийдет, или он поругался со мной?", - спросила Даша в публикации.

А до этого Квиткова показала, как встретилась с сыном, которого оставляла.

"Ждал маму весь день и теперь с рук не слазит", - написала звезда.

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