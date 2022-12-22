Як пише Politeka.net, Микита Добринін - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Даша Квіткова. Пара деякий час зустрічалася, а потім офіційно оформила стосунки. Вже минулого року Даша народила первістка – сина Лева. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами найцікавішим.

"Поговоримо?", - Запропонувала Даша.

"Покажи себе у дитинстві", - попросив фанат.

На це Квіткова поділилася двома світлинами, де була зовсім маленькою.

До цього Даша поділилася деякими фактами себе.

"у кожної людини є якісь дивні штуки, які роблять нас – нами

тому мені хочеться, щоб ми з вами поділилися ними, тому що саме через них ми стаємо особливими", - написала зірка у своєму блозі та перерахувала факти про себе.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна наважилася розкрити свої дивні звички .

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