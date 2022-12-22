Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Даша Квиткова. Пара некоторое время встречалась, а после официально оформила отношения. Уже в прошлом году Даша родила первенца - сына Льва. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами самым интересным.
"Поговорим?", - предложила Даша.
"Покажи себя в детстве", - попросил фанат.
На это Квиткова поделилась двумя фотографиями, где была совсем маленькой.
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До этого Даша поделилась некоторыми фактами о себе.
"у каждого человека есть какие-то странные штуки, которые делают нас – нами
поэтому мне хочется, чтобы мы с вами поделились ими, потому что именно через них мы становимся особенными", - написала звезда в своем блоге и перечислила факты о себе.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина решилась раскрыть свои странные привычки
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