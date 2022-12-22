Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська телеведуча, яка також має звання Майстер спорту України з художньої гімнастики. А нещодавно знаменитість була однією із учасниць шоу "Маска", де була в образі "Феї". Але досягти великого успіху Лілія не погодилася на проект. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз Ребрик поділилася кадрами, розповівши, з чим зіткнулася під час відключень світла.

"Пішки на 22 поверх - легко", - написала Лілія.

"Доброго вечора, ми з України. Ну, давайте вже, 22-й поверх не так уже й високо. Усього 13-й і ще 9. І зовсім я не запихалася, і зовсім я не втомилася", - сказала Ребрик.

"Дійшли до 19-го поверху і дали світло. Де справедливість", - написала Ребрик на другому сторісі, скаржачись на "пекельні борошна".

нагадаємо, Ребрик поділилася святковим рецептом імбирного печива .

А ще Politeka повідомляла, що Ребрик показала довгоочікувану зустріч із чоловіком, опинившись у його обіймах.

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