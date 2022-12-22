Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, которая также имеет звание Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. А недавно знаменитость была одной из участниц шоу "Маска", где была в образе "Феи". Но достичь большого успеха Лилия не согла на проекте. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ребрик поделилась кадрами, рассказав, с чем столкнулась во время отключений света.
"Пешком на 22-й этаж - легко", - написала Лилия.
"Добрый вечер, мы из Украины. Ну, давайте уже, 22-й этаж не так уже и высоко. Всего 13-й и еще 9. И совсем я не запыхалась, и совсем я не устала", - сказала Ребрик.
"Дошли до 19-го этажа и дали свет. Где справедливость", - написала Ребрик на втором сторис, жалуясь на "пекельні борошна".
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напомним, Ребрик поделилась праздничным рецептом имбирного печенья
А еще Politeka сообщала, что Ребрик показала долгожданную встречу с мужем, оказавшись в его объятиях
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик зацепила кадрами со мужем-именинником, Ольга Сумская тоже поздравила