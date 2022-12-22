Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк відповіла, чи варто чекає її на "Танцях зі зірками", поділившись у своєму блозі кадрами з танців.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та шоумен, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Володимир був одружений з нотаріусом Христиною, з якою у нього почалися проблеми з літа поточного року. Телеведучий Слава Дьомін повідомляв, що пара мала конфлікт через поїздку Остапчука до Канади. А нещодавно з'явилася новина, що пара взагалі розлучилася і отримала документи на руки.

Але Христина не сумує і продовжує активно вести блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу знаменитість вирішила побалакати з українцями.

"Питання та відповідь", - лаконічно написала зірка.

"Було б чудово, якби вас запросили на "Танці з зірками", - написав фан.

"Дякую, але не думаю, що цей день настане", - зазначила у відповіді дружина Остапчука.

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.

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