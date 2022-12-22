Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та шоумен, який став зіркою шоу "Маска". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.
Володимир був одружений з нотаріусом Христиною, з якою у нього почалися проблеми з літа поточного року. Телеведучий Слава Дьомін повідомляв, що пара мала конфлікт через поїздку Остапчука до Канади. А нещодавно з'явилася новина, що пара взагалі розлучилася і отримала документи на руки.
Але Христина не сумує і продовжує активно вести блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу знаменитість вирішила побалакати з українцями.
"Питання та відповідь", - лаконічно написала зірка.
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"Було б чудово, якби вас запросили на "Танці з зірками", - написав фан.
"Дякую, але не думаю, що цей день настане", - зазначила у відповіді дружина Остапчука.
Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення зізналася, чи вона ловила коханого на зрадах.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука дала пораду, як прокачати свою жіночність і позбутися комплексів
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