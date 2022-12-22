Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк ответила, стоит ли ждает ее на "Танцях з зірками", поделившись в своем блоге кадрами с танцев.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и шоумен, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Владимир был женат на нотариусе Кристине, с которой у него начались проблемы с лета текущего года. Телеведущий Слава Демин сообщал, что у пары был конфликт из-за поездки Остапчука в Канаду. А недавно появилась новость, что пара вообще развелась и получила уже документы на руки.

Но Кристина не унывает и продолжает активно вести блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз знаменитость решила поболтать с украинцами.

"Вопрос и ответ", - лаконично написала звезда.

"Было бы прекрасно, если вас пригласили бы на "Танці з зірками", - написал фан.

"Спасибо, но не думаю, что этот день наступит", - отметила в ответе жена Остапчука.

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