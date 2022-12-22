Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні". Після цього артистка пішла на українське шоу "Маска", де в образі Сонця перемогла на проекті. А вже минулого року Огнєвіч погодилася стати головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті переміг бізнесмен Андрій Задворний, який покинув артистку відразу після зйомок проекту. Зірка зізнавалася, що після цього їй навіть знадобилася спеціаліста.
Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу замордована Огневич вийшла в ефір, звернувшись до українців.
"Потрібно збиратися на зйомки, але батарейки на нулі. Поїду в гори, тільки-но з'являться вихідні", - зізналася Злата.
Також зірка звернулася до фанатів із запитанням, оскільки їй знадобилася порада.
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"Місця поруч із Буковелем, які порадите?", - запитала зірка.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич підкорила задоволеним виглядом у компанії маленьких діток.
Також Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огнєвіч перед стартом Нацвідбору на Євробачення звернулася до українців
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